L’Inter è a un passo dalla vittoria della Champions League. Il club ci crede e per questo motivo ha deciso di premiare i suoi giocatori con un incentivo finanziario senza precedenti in caso di vittoria nella finale di Istanbul.

La Gazzetta dello Sport, infatti, racconta che il presidente Steven Zhang e l’amministratore delegato Beppe Marotta hanno stabilito che la squadra riceverà un premio di 9 milioni di euro, che sarà diviso equamente tra i 23 giocatori della rosa a disposizione in Europa.

Questa decisione è stata comunicata da Marotta direttamente allo spogliatoio, rivelando che la somma comprende i premi già stabiliti nei contratti individuali dei giocatori, pari a circa 4,5 milioni di euro, oltre a un riconoscimento ulteriore ad hoc deciso dalla società.

Non è la prima volta che Zhang offre un incentivo finanziario alla squadra lungo il percorso della Champions League. L’ultimo è stato di 2 milioni di euro lordi per la vittoria in semifinale contro il Milan. Ora, la cifra è più del doppio. Una riprova dell’importanza storica dell’evento.

L’opinione di Passione Inter

L’Inter è a un passo dalla gloria eterna. Il club lo sa e per questo vuole motivare in ogni modo i propri giocatori. La Champions League, d’altronde, rappresenta una grande opportunità per l’Inter di riaffermare il proprio status centrale all’interno del panorama calcistico europeo, a 13 anni dal Triplete. La vittoria nella finale sarebbe un trionfo per l’Inter e per il presidente Zhang, che sarebbe ricordato per sempre nella storia del club.