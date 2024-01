La GIOIA di Zhang per la Supercoppa: “Nel mio cuore”

Non era presente all’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh, ma il presidente Steven Zhang ha voluto comunque esprimere tutta la sua soddisfazione per la vittoria dell’Inter contro il Napoli nella finale di Supercoppa Italiana.

Il numero uno nerazzurro si è congratulato con la squadra tramite il proprio profilo Instagram, lasciando in calce un messaggio d’amore per il popolo interista e per tutta l’Inter: “Nel mio cuore”. Un modo per far sentire la propria vicinanza, nonostante l’assenza fisica in Arabia Saudita.

Questo il post del presidente nerazzurro: