“Gol Dimarco regolare”, spiegazione UFFICIALE ad Open Var

L’Inter ha vinto 2-0 la gara contro l’Empoli, sbloccandola dopo pochi minuti con uno splendido gol di Dimarco. Una rete che ha suscitato polemiche, per una presunta posizione di fuorigioco di Thuram a inizio azione.

Tuttavia, la rete è perfettamente regolare, come spiegato da Antonio Damato, componente CAN, ad Open VAR, trasmissione di DAZN, sugli episodi arbitrali del campionato di Serie A. Queste le sue parole:

“Thuram, probabilmente parte da un’azione di fuorigioco, ma il gol segnato dall’Inter parte da una nuova azione. Il difensore dell’Empoli dà inizio ad una nuova azione con una nuova giocata, il calciatore è in pieno controllo e non è pressato da avversari, quindi c’è un cambio possesso. Riteniamo che il gol dell’Inter sia regolare. La posizione di Thuram è molto al limite, la direttiva per gli assistenti in caso di fuorigioco millimetrico è di tenere la bandierina giù”