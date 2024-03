Gravina rompe il silenzio e si espone: “Abbraccerò Acerbi”

Dopo aver scelto di non esporsi nei giorni passati sul caso Acerbi-Juan Jesus in attesa della sentenza, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato della questione in conferenza stampa, spiegando anche la scelta di allontanare il difensore dal ritiro azzurro.

“Noi crediamo al ragazzo, la decisione del giudice va rispettata e la accetto. Tutti devono accettare la sentenza. Sul piano umano non mi esimerò dall’abbracciare Acerbi quando lo incontrerò. L’allontanamento dal ritiro della Nazionale? Noi abbiamo appreso di una verifica del giudice sportivo e, in via precauzionale, per evitare forme di distrazione, lo abbiamo lasciato a casa. Per policy interna ha dato le sue motivazioni e noi crediamo alle parole di Acerbi: chi indossa la maglia azzurra si esprime con certi valori. Sappiamo che è un bravo ragazzo e quello che ha dato“.

Su Juan Jesus: “Sempre senza entrare nel merito della decisione dal punto di vista giuridico, sono vicino umanamente a Juan Jesus, ribadendo l’impegno della Figc da sempre e concretamente in campo nella battaglia contro il razzismo“.