Handanovic positivo al Covid, Brozovic capitano contro il Sassuolo? Altre due scelte

Dopo Danilo D’Ambrosio anche Samir Handanovic è risultato positivo al Covid-19 e dunque è il secondo indisponibile per il match dell’Inter di sabato sera contro il Sassuolo. Nel miglior momento della stagione arriva questa tegola non da poco per la squadra di Antonio Conte, che però ha dimostrato di sapersi esaltare nelle difficoltà. La speranza – soprattutto – è che non ci siano altri positivi e che dunque non scoppi un focolaio.

Il capitano nerazzurro dunque salterà sicuramente la sfida di sabato, sperando sia l’unica e ci sarà l’esordio stagionale per Ionut Radu. Chi prenderà la fascia di capitano? Lo scorso anno è stato Marcelo Brozovic a fare le veci di Handanovic, ma occhio anche a Milan Skriniar e Nicolò Barella. Il primo lo abbiamo già visto con la fascia intorno al braccio, mentre il secondo è acclamato dai tifosi come l’erede del portiere sloveno.

HANDANOVIC POSITIVO AL COVID: IL COMUNICATO DELL’INTER>>>