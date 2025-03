HIGHLIGHTS Napoli-Inter 1-1: nerazzurri raggiunti nel finale

Finisce 1-1 il big match della 27a giornata di Serie A, tra Napoli e Inter. Allo Stadio Diego Armando Maradona, i nerazzurri vengono raggiunti nel finale dalla rete di Billing, con il vantaggio che era arrivato nel primo tempo con Dimarco, autore di una punizione capolavoro.

Guarda gli highlights di Napoli-Inter:

GOL 0-1 DIMARCO

🚨🇮🇹 GOAL | Napoli 0-1 Inter | Dimarco WHAT A FREE KICK FROM DIMARCO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/iwUksbNkxN

GOL 1-1 BILLING

🚨🇮🇹 NAPOLI EQUALIZE! Philip Billing 🇩🇰 gets a crucial goal for Napoli in the 87th minute! ⚽️🔥



Napoli 1-1 Inter#NapoliInter #Napoli #SerieA #InterMilan



pic.twitter.com/l1YvCpzGVN