Icardi: “Contento del riscatto dall’Inter. Un onore e un orgoglio essere al PSG”

Mauro Icardi sta continuando la sua esperienza con la maglia del Paris Saint-Germain. L’ex capitano e attaccante nerazzurro ha rilasciato un’intervista ai microfoni dei canali ufficiali del club parigino, in cui ha dichiarato tutta la sua felicità nel vestire la maglia della squadra della capitale. Il giocatore argentino nelle ultime ore è stato accostato alla Juventus e alla Roma. In seguito le parole.

FELICE DEL RISCATTO – “Quando sono arrivato in prestito ho fatto di tutto per essere decisivo e aiutare la squadra con i miei gol. È stato un buon anno. Sono quindi molto felice che il club abbia deciso di riscattarmi e che mi abbia offerto di continuare qui per i prossimi quattro anni. Per me è un onore e motivo di orgoglio, come ho detto il primo giorno del mio arrivo a Parigi. Mi trovo bene qui, in una grande squadra che vince titoli. Questo è ciò che cerca un giocatore”.

