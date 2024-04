Il fratello di Conte attacca l’Inter: “C’è chi legge la storia e chi la scrive”

Attacco al veleno quello rivolto da Daniele Conte nei confronti dell’Inter. Fratello del più noto Antonio, in seguito al pareggio dei nerazzurri contro il Cagliari che ha sancito l’impossibilità per Simone Inzaghi di poter superare il record di 102 punti in campionato della Juventus dello stesso Conte, ha lanciato una durissima provocazione agli interisti su Instagram.

Con un chiaro riferimento ad uno slogan utilizzato dall’Inter negli anni scorsi, Daniele Conte ha preso di mira i nerazzurri per il record sfumato: “102 punti! C’è chi legge la storia.. e chi la scrive! It’s not for everyone..”.

L’opinione di Passione Inter

Considerando che Simone Inzaghi, dopo aver conquistato cinque trofei e giocato una finale di Champions League, sta per sollevare il suo primo Scudetto alla guida dello stesso club abbandonato da Antonio Conte nel momento più duro, sembra proprio che Daniele abbia perso la grande opportunità di rimanere in silenzio.