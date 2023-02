Il Messaggero – Inter e (soprattutto) Milan su Sarri

Nonostante l'Inter abbia ricominciato a correre, le voci su un possibile cambio in panchina a fine stagione non si placano. L'ultima indiscrezione arriva oggi dal quotidiano Il Messaggero il quale scrive che per il tecnico Maurizio Sarri, dopo le sirene dalla Premier League e dalla Liga si sono accese quelle di Milano, con Inter e Milan che sarebbero dunque interessate al tecnico toscano in caso di esonero dei rispettivi tecnici, Simone Inzaghi e Stefano Pioli. Più il Milan che l'Inter, in ogni caso, sarebbe sulle tracce di Sarri, secondo il quotidiano.