Il Milan prova a impedire la festa Scudetto dell’Inter al fischio finale

Al termine del derby vinto 2-1 dall’Inter, è partita la festa dei nerazzurri per il 20° Scudetto. Il Milan, però, non ha accettato la sconfitta di buon grado, come hanno dimostrato anche i minuti finali di grande nervosismo, che hanno portato all’espulsione di Theo Hernandez (insieme a Dumfries) e di Calabria.

Al fischio finale, poi, lo speaker rossonero ha alzato il volume della musica a San Siro, per cercare di mascherare e infastidire i festeggiamenti della squadra e del popolo nerazzurro. Una decisione non particolarmente felice, che non è servita a molto.