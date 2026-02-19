Lautaro si ferma, ma non è solo: chi è l’altro giocatore a rischio

La trasferta di Bodo si è conclusa con un bilancio agrodolce per l’Inter. La squadra di Chivu è riuscita a mantenere aperta la qualificazione per il ritorno a San Siro, ma ha perso per strada un pezzo importante: Lautaro Martinez ha dovuto infatti alzare bandiera bianca per un problema al polpaccio, proprio su quel campo sintetico che aveva alimentato preoccupazioni sin dalle prime ore della giornata.

La speranza per l’Inter era quello di evitare infortuni in condizioni così particolari, tra temperatura polare e superficie artificiale, come aveva specificato anche Marotta nel pre-partita. Purtroppo però, Chivu è consapevole di aver perso il capitano, che svolgerà gli esami nella giornata di domani, ma non solo.

Anche Piotr Zielinski – in campo dal 76′ – sembra infatti essere uscito non al meglio. Si attendono valutazioni e novità nelle prossime ore.