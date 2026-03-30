Uscito dalla sfida contro la Romania toccandosi il polpaccio, Hakan Calhanoglu tiene in ansia i tifosi dell’Inter che attendono il completo recupero del centrocampista per la volata finale di questa stagione. Dalla Turchia arriva un aggiornamento sulle sue condizioni in vista della sfida contro il Kosovo. Secondo quanto scrive il portale Sabah Spor, Calhanoglu non ha preso parte all’allenamento e, insieme a Merih Demiral, ha effettuato soltanto una seduta di corsa leggera. Si tratterebbe però solo di una gestione precauzionale in seguito al lungo periodo di stop che ha portato lo staff turco a prevedere un programma di allenamento personalizzato, che non gli impedirà di essere regolarmente in campo nella finale del playoff per il Mondiale.

Il giornalista Giovanni Capuano, rispondendo anche alle lamentele di alcuni tifosi preoccupati per la forzatura di Calhanoglu con la Turchia, ha replicato: “Mille volte le nazionali abusano della pazienza dei club, ma pensare che un calciatore possa non forzare per essere in campo nello spareggio del Mondiale non è nemmeno un’illusione. È follia”.