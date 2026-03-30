CdS – Dialoghi di mercato in casa Inter: in programma vertice con Oaktree

In casa Inter si avvicina un momento decisivo. Nei prossimi giorni, Cristian Chivu incontrerà la dirigenza insieme ai rappresentanti di Oaktree per discutere del percorso futuro della squadra. Anche se l’incontro sarà – come scrive il Corriere dello Sport – principalmente interlocutorio, rappresenta un’occasione preziosa per confrontarsi su obiettivi e strategie a lungo termine.

La stagione è ancora aperta, e i risultati finali avranno un peso importante: scudetto e Coppa Italia non sono solo trofei da conquistare, ma anche strumenti per consolidare il progetto tecnico e societario. Una chiusura positiva permetterebbe di affrontare il mercato estivo con più sicurezza, puntando a rafforzare la squadra senza stravolgere le basi già gettate.

Se la squadra riuscirà a raggiungere gli obiettivi stagionali, Chivu potrebbe presentarsi con maggiore autorevolezza per discutere la costruzione della rosa futura. In passato, a gennaio, alcune richieste non erano state accolte: “Se tutto dovesse andare nel verso giusto, Chivu avrebbe argomentazioni più che valide per chiedere maggiore voce in capitolo nella costruzione della rosa per il prossimo anno. Il club, che a gennaio non è riuscito ad accontentare il tecnico, non potrebbe non ascoltare le sue richieste anche in estate“, si legge.

Tutti in casa nerazzurra confidano che questo incontro possa diventare un vero punto di partenza: chiudere la stagione con risultati importanti, tracciare le prime linee guida del mercato e assicurare continuità al progetto futuro.