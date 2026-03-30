30 Marzo 2026

Scambio improvviso tra Inter e Juventus, Bucchioni apre: “Idea fino ad ora sottotraccia”

Ma non è l'unica opzione in piedi

Davide Frattesi (@Depositphotos)

Se ne era parlato qualche mese fa, ma oggi torna prepotentemente in auge. Almeno stando a quanto riferisce il giornalista Enzo Bucchioni, che invita a tener d’occhio un possibile scambio tra Inter e Juventus.

“In chiave mercato proprio una cena tra compagni di nazionale e una foto galeotta hanno messo in moto una grande idea tenuta finora sottotraccia, vale a dire il possibile scambio fra Locatelli e Frattesi. Fantamercato? Vedremo” scrive su Tuttomercatoweb.

“Spalletti gradirebbe un regista vero alla Lobotka per intendersi […]. Locatelli è cresciuto molto, ha fatto un buon campionato, ma non ha proprio queste caratteristiche. Frattesi invece è quel centrocampista dinamico, con i tempi di inserimento (il suo Perrotta alla Roma) che Spalletti ha sempre amato. I nerazzurri dovranno rinnovare, non è ancora certo il futuro di Calhanoglu, quindi lo scenario estivo potrebbe mutare. Per ora Frattesi sembrava destinato a finire nella possibile trattativa Koné con la Roma, però adesso tutto è aperto”.

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Lorenzo Polimanti

Lorenzo Polimanti, classe 1991, nel 2011 entra a far parte di Passione Inter e dal 2013 ne è responsabile editoriale. Laureato in Scienze della Comunicazione, master in social media marketing, dal 2015 è iscritto all’ordine dei giornalisti. Appassionato di calciomercato e dati, è il volto del canale YouTube di Passione Inter, il più seguito sull’Inter.