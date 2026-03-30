Se ne era parlato qualche mese fa, ma oggi torna prepotentemente in auge. Almeno stando a quanto riferisce il giornalista Enzo Bucchioni, che invita a tener d’occhio un possibile scambio tra Inter e Juventus.

“In chiave mercato proprio una cena tra compagni di nazionale e una foto galeotta hanno messo in moto una grande idea tenuta finora sottotraccia, vale a dire il possibile scambio fra Locatelli e Frattesi. Fantamercato? Vedremo” scrive su Tuttomercatoweb.

“Spalletti gradirebbe un regista vero alla Lobotka per intendersi […]. Locatelli è cresciuto molto, ha fatto un buon campionato, ma non ha proprio queste caratteristiche. Frattesi invece è quel centrocampista dinamico, con i tempi di inserimento (il suo Perrotta alla Roma) che Spalletti ha sempre amato. I nerazzurri dovranno rinnovare, non è ancora certo il futuro di Calhanoglu, quindi lo scenario estivo potrebbe mutare. Per ora Frattesi sembrava destinato a finire nella possibile trattativa Koné con la Roma, però adesso tutto è aperto”.