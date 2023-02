Infortunio Correa: nuovo stop e salta il derby

In attesa del comunicato ufficiale da parte della società nerazzurra, il Tucu salterà il derby e verrà nuovamente valutato nei prossimi giorni. In stagione Correa si è già fermato ad ottobre per circa 10 giorni a causa di un problema al tendine rotuleo e poi di nuovo a novembre per problemi al ginocchio che lo hanno costretto a saltare il Mondiale vinto dalla sua Argentina.