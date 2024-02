Infortunio Frattesi: l’Inter fissa la data per il rientro

L’infortunio di Frattesi ha scombinato i piani dell’Inter per le prossime settimane, con l’andata degli ottavi di finale di Champions League alle porte. Il centrocampista sarà costretto sicuramente a saltare la partita contro la Roma, ma anche per i prossimi impegni la sua presenza rischia di essere in dubbio.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport e dal Corriere dello Sport, in casa Inter la data più realistica per il rientro sembra essere fissata per il 20 febbraio, giorno del primo dei due confronti con l’Ateltico Madrid. Questo vorrebbe dire che quasi sicuramente Frattesi salterà anche la gara di San Siro contro la Salernitana.

L’opinione di Passione Inter

A livello di rotazioni e di gestione delle forze, l’assenza di Frattesi complica i piani di Inzaghi, che non potrà contare sulla alternativa più importante a centrocampo. Tuttavia, forzare un suo rientro in tempi troppo brevi rischia di essere solamente controproducente, con il calendario pronto a rientrare in una fase caldissima nell’ultima parte di febbraio.