Inter, accordo a un passo con il nuovo sponsor: i dettagli

Nuovo contratto di sponsorizzazione in arrivo per l’Inter, che ha ormai raggiunto l’accordo con Qatar Airways, che dovrebbe entrare ufficialmente nel mondo nerazzurro a partire dalla sfida con la Roma del prossimo 29 ottobre.

Lo riporta Calcio&Finanza, che riporta anche i dettagli dell’accordo: la compagnia aera garantirà poco più di 1 milione di euro per il resto della stagione. L’accordo, però, non dovrebbe fermarsi qui e potrebbe estendersi già dalla prossima estate.

L’Inter non ha ancora definito il main sponsor per il prossimo anno e non è da escludere che Qatar Airways possa rimpiazzare Paramount+.