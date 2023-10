Romelu Lukaku è tornato a far parlare di sé nel mondo Inter dopo le affermazioni di ieri dal ritiro del Belgio. L’attaccante non ha voluto parlare di quanto accaduto in estate, lasciando intendere però di avere verità scioccanti da raccontare sul suo mancato ritorno in nerazzurro.

La Gazzetta dello Sport, dal canto suo, ha avanzato alcune ipotesi. Secondo il quotidiano, infatti, le sue parole sottenderebbero la scelta di non rimanere all’Inter già alla fine della scorsa stagione. Il motivo? L’amarezza per alcune scelte fatte da Inzaghi (con la panchina inziale in finale di Champions League in testa). Successivamente sarebbe poi arrivata la lunga trattativa con la Juventus, l’interesse dell’Al-Hilal, fino alla firma con la Roma.

L’opinione di Passione Inter

Il comportamento di Lukaku lascia parecchie perplessità ed è difficilmente giustificabile al di là delle motivazioni che lo hanno spinto a non voler tornare all’Inter. Il mondo nerazzurro, in ogni caso, sembra aver già da tempo fatto un passo oltre il belga. In attesa della sfida di San Siro del 29 ottobre contro la Roma.