Inter e la maledizione dei rigori: storia di sconfitte dal dischetto
Inter, la lotteria dei rigori continua a tradire i nerazzurri
L’Inter conferma il suo rapporto tormentato con la lotteria dei calci di rigore. L’ultima puntata della saga va in scena nella semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna, dove i nerazzurri si arrendono 3-2 dal dischetto dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. Una serie nervosa, spezzata da errori pesanti nei momenti cruciali, che spalanca la finale ai rossoblù e aggiunge un’altra pagina amara a una statistica ormai diventata ingombrante.
Questo episodio si aggiunge a una serie di sconfitte storiche ai rigori che il club milanese ha collezionato nei decenni. Le principali:
- 1971/72 – Coppa dei Campioni, semifinale contro il Celtic: dopo lo 0-0 nei tempi regolamentari, l’Inter perde 5-4 ai rigori.
- 1994/95 – Coppa UEFA, primo turno contro l’Aston Villa: successo degli inglesi ai calci di rigore per 4-3.
- 1996/97 – Coppa UEFA, finale contro lo Schalke 04: l’Inter perde in casa 4-1 ai rigori
- 2018/19 – Coppa Italia, quarti di finale contro la Lazio
- 2023/24 – Champions League, ottavi di finale contro l’Atlético Madrid: gli spagnoli prevalgono 3-2 nella serie.
- 2025/26 – Supercoppa Italiana, semifinale contro il Bologna: l’ultimo ko dal dischetto, con gli errori di Bastoni, Barella e Bonny. Immobile decisivo.
L’ultima gioia ai rigori risale agli ottavi di Coppa Italia 2017/18 contro il Pordenone; da allora, però, i nerazzurri hanno sommato soltanto uscite dolorose. Con questa aggiunta, il bilancio complessivo dei nerazzurri ai rigori diventa negativo: 10 sconfitte contro 9 vittorie nella loro storia ufficiale nelle competizioni principali.