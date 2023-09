“Non mi piace stare in panchina”. Con queste parole, pronunciate ai microfoni di Sky Sport Austria, Marko Arnautovic manda un messaggio anche a tutto l’ambiente Inter. Il centravanti austriaco, nonostante l’età non più giovanissima e le gerarchie per ora ben definite in nerazzurro, non ha intenzione di fare sconti. Peraltro, l’ex Bologna arriva anche da un’ottima partita con la sua Nazionale: Svezia-Austria 1-3, decisa proprio da una sua doppietta.

Con l’Inter, ora, sta per iniziare un tour de force da 7 partite in poco più di 20 giorni. Spazio per giocare quindi ci sarà per tutti, ed arrivare da una buona prestazione in nazionale non può che far bene. “Per me e per la mia autostima segnare questa doppietta è stato molto positivo”, ha infatti dichiarato Arnautovic.

L’opinione di Passione Inter

Che Arnautovic sia un ragazzo di grande personalità non lo scopriamo di certo oggi. Ora, però, non creiamo casi laddove non ci sono: l’austriaco ha tanta voglia di giocare e, come peraltro ha già dimostrato nelle prime uscite con l’Inter, mister Simone Inzaghi saprà soddisfarlo con minuti in campo.