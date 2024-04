Inter, Dimarco: “In Serie A un solo mancino migliore del mio”

Dopo aver vissuto una stagione da protagonista con la squadra del suo cuore, per la quale faceva il tifo già da bambino, Federico Dimarco è stato tra i grandi mattatori della festa Scudetto dell’Inter andata in scena nella giornata di ieri sino a notte fonda in tutta Milano.

L’esterno sinistro, probabilmente il miglior laterale dell’ultimo campionato italiano, ha raggiunto la definitiva consacrazione e sarà titolare anche al prossimo Europeo nella Nazionale di Luciano Spalletti. Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, Dimarco ha risposto con grande onestà ad una domanda rivolta da Lele Adani.

Questo il commento del terzino dell’Inter sul miglior piede mancino del campionato italiano: “Un calciatore che in Serie A ha un mancino migliore del mio? Difficile, bella domanda. Dico Dybala, sono sincero”.