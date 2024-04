Serie A, UFFICIALI i nuovi orari: quando si gioca Frosinone-Inter

Sono stati appena ufficializzate da parte della Lega Serie A le date e gli orari della 36esima giornata del campionato italiano. L’Inter, che la prossima giornata sarà ospite del Sassuolo nel match fissato per sabato 4 maggio alle 20.45, giocherà il turno successivo in casa del Frosinone.

Come annunciato dalla Lega Serie A, Frosinone-Inter aprirà la 36esima giornata in occasione dell’anticipo di venerdì 10 maggio alle 20.45. Riflettori puntati soprattutto sulla formazione laziale in piena bagarre per non retrocedere, con i nerazzurri che cercheranno comunque i tre punti per onorare fino alla fine il campionato come fatto contro il Torino.

Questo il calendario completo della 36esima giornata di Serie A: