Inter-Atalanta, Gasperini fa già POLEMICA: le sue parole

Inter-Atalanta, originariamente prevista per lo scorso weekend e valida per la 21a giornata di Serie A, è stata rinviata a causa dell’impegno della Beneamata in Supercoppa Italiana. La squadra di Simone Inzaghi, quindi, dovrà convivere con l’asterisco della partita in meno fino al 28 febbraio, giorno del recupero contro i bergamaschi a San Siro.

Una scelta, quella relativa alla data, che non ha fatto felice Gian Piero Gasperini. Il tecnico dell’Atalanta ha polemizzato così in un’intervista per L’Eco di Bergamo: “Mi ha dato fastidio dove ci hanno piazzato il recupero con l’Inter, tre giorni dopo il Milan a San Siro. Saremo gli ultimi a recuperare, si poteva inserire nelle settimane precedenti che di spazio ce n’era…“