Ex Inter – Il Basilea ufficializza l’esonero di Sforza

Ciriaco Sforza, ex calciatore dell’Inter diventato celebre più per la citazione in ‘Tre uomini e gamba’ del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo che per le qualità mostrate sul prato di San Siro, ha terminato la propria avventura sulla panchina del Basilea, club più importante della Svizzera.

La società ha deciso di esonerarlo dopo la clamorosa sconfitta contro l’ultima classificata, il Vaduz. Nonostante il blasone e le tante partecipazioni europee, a nove giornate dalla fine il Basilea è solamente quinto e l’avventura di Sforza è stata interrotta proprio per gli scarsi risultati. Il sostituto, probabilmente temporaneo, sarà Patrick Rahmen.

