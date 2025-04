Incasso biglietti da record per l’Inter: solo una volta ha fatto meglio

La partita di ieri contro il Bayern Monaco rimarrà certamente scolpita per tanto tempo nella memoria di tantissimi tifosi dell’Inter, soprattutto di chi ha avuto la fortuna e i meriti di trovare per tempo un biglietto per andare allo stadio Giuseppe Meazza a vedere dal vivo questa super sfida dei quarti di Champions League.

Ieri sera a San Siro c’era infatti il tutto esaurito per una gara fondamentale in cui il pubblico di fede nerazzurra ha sempre fatto sentire il suo sostegno alla squadra di Simone Inzaghi. Dal punto di vista del botteghino quella di ieri è stata una partita quasi da record per il club nerazzurro con 75.625 tifosi presenti.

L’incasso da 10.061.474 di euro è davvero eccezionale e si tratta del secondo più alto nella storia dell’Inter per una singola partita. Soltanto nel derby contro il Milan per la semifinale di Champions League 2022/23 si mise a segno un incasso più alto: pari a 12,5 milioni di euro, numeri che fanno bene alle casse societarie nerazzurre.