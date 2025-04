Capuano SMONTA l’ultima polemica ASSURDA sull’Inter

Nelle ultime ore sui social è circolata parecchio la foto del presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli, presente ieri sera sulle tribune di San Siro per assistere ad Inter-Bayern Monaco, con una sciarpa nerazzurra al collo. Via dunque alle polemiche, con il numero uno della Lega subito ‘accusato’ di essere un tifoso interista.

A smontare questa assurda polemica nata in una serata di festa per il popolo nerazzurro, probabilmente proprio per distogliere l’attenzione dall’ennesima impresa compiuta da Simone Inzaghi e dai suoi ragazzi, ci ha pensato il giornalista Giovanni Capuano. Con un post su Facebook, infatti, il cronista ha precisato che Simonelli non solo non è interista, ma che addirittura tiferebbe Milan.

Queste le parole del giornalista: “Non per darvi una delusione, se volete andate pure avanti a scannarvi, ma il presidente della Serie A Ezio Maria Simonelli è notoriamente tifoso del Milan. Tra l’altro nemmeno di nascosto, visto che per occuparsi della Lega non è necessario presentare documentazione che garantisca ateismo calcistico. Aveva freddo, ha chiesto una sciarpa, gli hanno dato quella che avevano a disposizione: cioè la sciarpa dell’Inter che giocava contro una squadra tedesca in Champions League. Se ci vedete complottismi, andate da uno molto bravo”.