“L’Inter è in semifinale”: Repice EMOZIONA gli interisti

La gioia dei tifosi dell’Inter per il successo contro il Bayern Monaco è stata immensa e tutta San Siro ha celebrato e festeggiato a lungo il passaggio del turno dei nerazzurri che hanno eliminato i bavaresi nei quarti di finale di Champions League.

A rendere ancora più epica questa impresa nerazzurra ci ha pensato la radiocronaca di Francesco Repice che come sempre è stato in grado di emozionare tutti gli appassionati di calcio e in questo caso particolare, ancora di più tutti i tifosi dell’Inter. Riascolta tutti gli highlights grazie al suo commento da brividi.