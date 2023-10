Verso Inter-Bologna: Frattesi verso il recupero. Thuram riposa?

La sosta delle nazionali si avvicina, ma prima l’Inter ha un ultimo impegno in campionato. A San Siro arriva il Bologna, per l’8a giornata di Serie A. Per la gara di sabato pomeriggio, Inzaghi spera di recuperare Davide Frattesi, assente per un problema ai flessori negli ultimi due match.

Ieri ha lavorato a parte insieme a Sensi e Arnautovic, ma il centrocampista classe 1999 è in netta ripresa. Se riuscisse a tornare in gruppo entro sabato, non sarebbe da escludere una sua convocazione last-minute. L’Inter però non vuole forzare inutilmente il recupero, anche se il giocatore spera di esserci.

Recuperato al 100%, invece, Thuram, il cui indolenzimento al polpaccio si è poi rivelato essere solamente un crampo. Il francese sarà disponibile, ma è possibile che Inzaghi gli conceda un po’ di riposo, inserendo Sanchez al suo posto dal 1′.