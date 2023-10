Mauro Icardi, tornato ai fasti di un tempo con la maglia del Galatasaray, non sembra però aver dimenticato la sua esperienza all’Inter. Il calciatore argentino, infatti, sarebbe ancora molto legato ai colori nerazzurri, come rivelato da Tuttosport.

Icardi sarebbe ancora innamorato dell’Inter, tanto che quest’estate avrebbe chiesto al suo entourage di riportarlo in nerazzurro. Un affetto che avrebbe spinto lo stesso giocatore a rifiutare l’interessamento di un altro top club italiano, sebbene il quotidiano non specifichi quale.

L’opinione di Passione Inter

La vicenda Icardi rimane ancora molto strana a distanza di anni. Il giocatore ha dimostrato mancanza di professionalità nel suo ultimo periodo in nerazzurro, eppure sembra essere comunque rimasto attaccato ai colori nerazzurri. In ogni caso, nella rosa attuale non sembra esserci più spazio per un giocatore con il suo carattere e con le sue caratteristiche tecniche.