Dietro Kevin Zefi c’è un vero e proprio mistero. L’attaccante irlandese classe 2005 era tra i giovani più promettenti del settore giovanile dell’Inter. Lo scorso anno aveva giocato per lo più con l’Under 18 collezionando 13 presenze condite da ben 16 gol e 3 assist. Numeri stratosferici che gli erano valsi la convocazione anche con la Primavera di Cristian Chivu, con cui ha giocato 6 gare e realizzato un assist contro il Barcellona in Uefa Youth League.

Quest’anno poteva essere la sua occasione per mettersi in mostra con l’Under 19, facendosi notare magari anche dalla prima squadra. La sua duttilità in attacco è tra i suoi punti di forza. È infatti in grado di giocare come ala, punta o seconda punta, ruolo che preferisce. Qualità che non sono passate inosservate anche all’estero. Su di lui infatti c’era un forte interesse del Newcastle, come riportava The Irish Examiner, che quest’estate era intenzionato ad acquistarlo a titolo definitivo per poi farlo giocare nell’Under 21, la squadra che gioca nella Premier League 2. A consigliarlo ai Magpies è stato il suo agente, Stephen Carr ex difensore dei bianconeri. Alla fine Zefi è rimasto all’Inter, ma il suo futuro non sarà in nerazzurro.

L’irlandese non è infatti stato inserito nella rosa di Cristian Chivu e non gioca dalla scorsa stagione. Ciò gli ha fatto perdere anche la convocazione con la propria Nazionale con cui era titolare. Ha brillato infatti nelle qualificazioni per gli Europei Under 19 realizzando un gol e due assist in sei partite. La sensazione, considerando che il suo contratto è in scadenza a giugno 2024, è che il giovane talento si trasferisca in Inghilterra a parametro zero. Un gran peccato considerando l’enorme talento che i nerazzurri si lascerebbero scappare così.