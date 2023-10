Inzaghi non si accontenta e punta in alto: caccia al doppio obiettivo

Simone Inzaghi non ha dubbi sulla forza della sua rosa e la vittoria contro il Benfica è servita a ribadire questo concetto. L’allenatore dell’Inter è convinto di poter correre ad alto ritmo sia in Serie A che in Champions League, senza dover sacrificare nessun obiettivo.

Lo racconta La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come la squadra abbia acquisito una forza mentale in grado di farla competere ad alto livello anche in Europa. E per quanto riguarda il campionato, invece, non c’è alcun timore a nominare la seconda stella.

Vincere lo Scudetto è l’obiettivo, e non c’è nessun obbligo a ripetere il percorso europeo dello scorso anno. Tuttavia, l’Inter e Inzaghi ci hanno preso gusto e c’è la convinzione di poter arrivare fino in fondo in entrambe le competizioni.

L’opinione di Passione Inter

Inzaghi fa bene a non voler tralasciare nessun obiettivo e ad avere l’ambizione di giocare più partite possibili (come ribadito più volte in conferenza stampa). L’Inter sembra essere effettivamente molto sicura dei propri mezzi e questo è un bene. Poi è chiaro che ci sono altre valutazioni da fare: in Italia, i nerazzurri hanno la rosa per vincere, in Europa ci sono altre compagini obiettivamente più attrezzate. Ma era così anche l’anno scorso e gli uomini di Inzaghi possono stupire tutti di nuovo.