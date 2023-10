Verso Inter-Bologna: Thuram e Frattesi presenti?

Poco tempo per godersi la vittoria in Champions League per l’Inter. C’è già da preparare la prossima gara di Serie A contro il Bologna, in programma sabato 7 ottobre alle ore 15. Da capire se Inzaghi riuscirà a recuperare alcuni degli indisponibili, con un occhio di riguardo per Thuram, uscito acciaccato dalla gara contro il Benfica.

L’attaccante aveva accusato un indolenzimento al polpaccio, con tanto di borsa del ghiaccio appena uscito dal campo. Fortunatamente, sembra essersi trattato solo di semplici crampi e Thuram sarà regolarmente a disposizione contro il Bologna.

Pienamente ristabilito anche Cuadrado, ieri in panchina e pronto a tornare in campo contro i felsinei. Discorso diverso per Sensi e Frattesi. Come detto da Inzaghi prima della sfida al Benfica, il primo tornerà a disposizione solo dopo la sosta, mentre per il secondo c’è la speranza di averlo a disposizione già sabato. Ancora assente a lungo, invece, Arnautovic.