Chi è Guida, arbitro di Inter-Bologna: grande veterano della Serie A

Ultimo impegno prima della sosta per l’Inter, che a San Siro accoglie l’insidioso Bologna di Thiago Motta. I nerazzurri vanno a caccia di una vittoria per continuare la propria corsa in vetta alla classifica, a pari punti con il Milan. Il calcio d’inizio sarà sabato 7 ottobre 2023 alle ore 15.

A dirigere la gara sarà Marco Guida, arbitro della sezione di Torre Annunziata.

Nato a Pompei il 7 giugno 1981, il direttore di gara campano è un veterano della Serie A. Quest’anno, infatti, ha iniziato la sua 15esima stagione, con 184 partite già arbitrate, di cui 2 nel campionato di quest’anno.

Precedenti con i nerazzurri in equilibrio tra vittorie e non vittorie. Nei 27 precedenti tra Serie A e Coppa Italia, infatti, sono arrivate 14 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte. Contro il Bologna sarà la prima direzione stagionale dell’Inter, dal momento che l’ultimo precedente è quello contro la Lazio dello scorso anno: 3-1 in rimonta a San Siro, il 30 aprile 2023.

Domenica a pranzo, al fianco di Guida ci saranno gli assistenti Prenna e Di Gioia, mentre il quarto uomo sarà Feliciani. Al VAR, invece, ci sarà Marini, con Maresca nel ruolo di AVAR.