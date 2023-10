VIDEO – Recupero PODEROSO di Calhanoglu: che SCIVOLATA!

Hakan Calhanoglu si è reso autore di un’altra ottima partita da mediano contro il Benfica. Il centrocampista dell’Inter ha giocato molto bene in entrambe le fasi, mettendo in mostra gli evidenti miglioramenti fatti anche in difesa.

Lo ha dimostrato nel secondo tempo, quando ha compiuto un recupero poderoso su Di Maria, lanciato verso la porta, rubandogli il pallone con un’ottima scivolata. Poco importa che l’argentino fosse partito in fuorigioco, rimane il gesto tecnico e atletico clamoroso.

Ecco il video della giocata del giocatore dell’Inter: