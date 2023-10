Il calciomercato non dorme mai. L’Inter quest’anno si è mossa bene in tutti i reparti, salvo per l’attacco dove sono già nati i primi problemi. L’infortunio di Marko Arnautovic ha già messo in difficoltà Simone Inzaghi, che oltre i due titolari ora può contare solamente su Alexis Sanchez. La società ha smentito le voci riguardanti l’acquisto di un altro attaccante, tuttavia potrebbe non essere così.

Quest’estate, prima dell’arrivo di Arnautovic, si era tanto parlato di Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano del Porto era stato cercato sperando di ottenere un prezzo di favore considerando che il suo contratto scadrà a giugno 2024. Nonostante fosse molto cercato è rimasto in Portogallo. Secondo quanto riporta Sport, non è da escludere un tentativo dell’Inter a gennaio, come fatto con Eriksen qualche anno fa.

L’opinione di Passione Inter

L’infortunio di Arnautovic non è stato un fulmine a ciel sereno. Le condizioni dell’austriaco erano chiare a tutti, lo scorso anno ha avuto diversi infortuni e l’età sicuramente non lo aiuta. È il motivo per cui molti storcevano il naso al suo arrivo e alla fine hanno avuto ragione. L’austriaco dovrebbe tornare per la fine del 2023, poi ci sarà un periodo di recupero oltre che per entrare in forma. Con i tanti impegni dell’Inter, contare sul solo Sanchez o sull’adattamento di Klaassen potrebbe essere rischioso. Taremi potrebbe aiutare parecchio Inzaghi e i suoi nel centrare gli obiettivi stagionali.