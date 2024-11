Inter, BOOM dei ricavi: UFFICIALE l’incasso dagli sponsor

Quest’oggi l’Inter ha diffuso i risultati economici del primo trimestre di questa stagione, vale a dire nel periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 2024. Numeri che attestano ancora una volta la crescita esponenziale del club nerazzurro che è riuscito a far crescere ulteriormente i ricavi rispetto alla passata stagione.

Come annunciato dall’Inter con una nota ufficiale, ammontano a 97 milioni di euro i ricavi da sponsorizzazioni già garantiti per la stagione 2024/25. Un numero, questo, destinato ad aumentare in virtù di nuovi sponsor ‘attualmente in fase di negoziazione’, secondo quanto si apprende dalla trimestrale di Inter Media and Communication.

Allo stato attuale, mettendo a confronto i ricavi di questo primo trimestre con quelli dell’intera stagione 2023/24, l’Inter ha già aumentato il proprio bottino di 19 milioni di euro. Una cifra che con ogni probabilità aumenterà da qui al termine della stagione.