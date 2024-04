Inter-Cagliari, Inzaghi: “Ecco perché ho scelto Mkhitaryan titolare”

A pochi minuti da Inter-Cagliari, Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN per commentare l’impegno dei nerazzurri e le sue scelte di formazione. Queste le sue parole:

CAGLIARI – “Abbiamo visto l’accoglienza dei tifosi a San Siro, che come sempre è stata magnifica. Sappiamo che manca ancora qualche punto e che abbiamo una partitai importantissima, contro un avversario che sta bene. Troveremo un Cagliari in salute”.

SCUDETTO E RECORD – “A di là dei record e delle tabelle dobbiamo cercare di fare i punti che ci mancano al più presto. L’esultanza di Udine? Questi ragazzi stanno bene tra di loro e con i tifosi e quella era l’esultanza per una vittoria importante nel nostro percorso”.

DIFFIDA MKHITARYAN – “Bisogna guardare la partita che affrontiamo, non le prossime e le diffide. Mkhitaryan è un giocatore per noi importantissimo. In questo momento sta bene e cerco di sfruttarlo nel migliore dei modi. Poi abbiamo visto che sono altrettanto importanti i subentranti”.