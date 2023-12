L’ufficializzazione delle date della Supercoppa e il sorteggio degli ottavi di Champions League hanno apportato novità importanti nel calendario dell’Inter nei primi mesi nel 2024, in attesa di sapere se gli uomini di Inzaghi andranno avanti anche in Coppa Italia.

A gennaio, infatti, i nerazzurri dovranno giocarsi la Supercoppa Italiana, in Arabia Saudita, da quest’anno a 4 squadre: venerdì 19 gennaio i nerazzurri giocheranno la semifinale contro la Lazio, per poi disputare l’eventuale finale lunedì 22.

Questo impegno ha portato al rinvio della gara della 21a giornata di Serie A contro l’Atalanta, prevista per quel weekend. La nuova data è ancora da definire, dopo che l’idea iniziale di anticiparla a prima dello svolgimento della Supercoppa è stata accantonata.

Gli ottavi di Champions League, invece, vedranno l’Inter impegnata il 20 febbraio e il 13 marzo in casa dell’Atletico Madrid. Nel primo caso, la partita si troverà in mezzo alla gara casalinga contro la Salernitana e a una trasferta a Lecce da non sottovalutare.

Ancora più duro, invece, l’incastro per il match di ritorno. In pochi giorni, infatti, l’Inter è attesa dalla trasferta di Bologna e da quella dell’Wanda Metropoloitano, seguite da un’altra sfida molto delicata, in casa contro il Napoli.