Inter campione d’inverno. Quante volte ha poi vinto lo scudetto? I PRECEDENTI

L’Inter, battendo il Verona per 2-1, si è laureata campione d’inverno nella maniera più rocambolesca possibile. Il vantaggio sulla Juventus, infatti, è salito temporaneamente a +5 dopo le prime 19 giornate: se i bianconeri vincessero a Salerno oggi, il girone d’andata si chiuderebbe con i bianconeri a -2.

Come sappiamo, però, il titolo d’inverno ha un valore soltanto simbolico e tutti, in casa nerazzurra, sono proiettati solo sulla testa della classifica alla fine del campionato. I precedenti dicono che l’Inter ha vinto lo scudetto 11 volte sulle 18 totali in cui ha chiuso davanti a tutti al termine del girone d’andata. Parliamo, dunque, di una percentuale del 61%.

L’ultima volta fu nel 2021-22 e il risultato finale in casa Inter, purtroppo, se lo ricordano tutti. Più confortanti, invece, i titoli d’inverno conquistati negli anni di Mancini e Mourinho fra il 2006 e il 2010.