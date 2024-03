Inter, chi si rivede ad Appiano: torna insieme a Carlos Augusto

Dopo un tour de force che ha messo a dura prova la tenuta fisica e mentale dell’Inter, Simone Inzaghi avrà due settimane a disposizione per preparare il prossimo incontro di campionato contro l’Empoli. Il tecnico, anche stavolta, si ritroverà pochi calciatori con cui poter lavorare considerato che ben 14 interisti saranno impegnati con le rispettive nazionali.

Oltre al rientro inaspettato di Acerbi, che questa mattina dopo un confronto con la Federcalcio sulle accuse di razzismo ha lasciato il ritiro di Coverciano, il tecnico piacentino ritroverà ben due nerazzurri dall’infermeria. Il primo è Carlos Augusto, fermato negli ultimi due match da un problema al polpaccio avvertito contro il Bologna. Il secondo, come confermato ieri sera dallo stesso Inzaghi nel post-partita, è Juan Cuadrado.

L’esterno colombiano lo scorso dicembre era finito sotto i ferri per un intervento chirurgico al tendine d’Achille sinistro. Dopo la sosta di fine marzo, l’ex laterale della Juventus rientrerà in gruppo per prendere parte all’ultimo rettilineo della stagione che separa l’Inter dal traguardo Scudetto. Più lunghi, invece, i tempi di recupero di Marko Arnautovic e Stefano Sensi.