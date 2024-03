Verso Inter-Empoli: emergenza in difesa, ma c’è una buona notizia

La sosta per le nazionali sta per terminare e domani l’Inter tornerà a lavoro ad Appiano Gentile, per iniziare il percorso di avvicinamento alla gara di lunedì prossimo contro l’Empoli. Inzaghi dovrà sicuramente rinunciare a De Vrij, con il serio rischio di dover fare a meno anche di Acerbi.

Una vera e propria emergenza nel reparto arretrato, con il rischio per il tecnico di dover fare a meno anche di Sommer, sebbene lo svizzero proverà a recuperare in extremis. Una buona notizia però c’è: alla ripresa degli allenamento di domani Carlos Augusto tornerà a lavorare in gruppo.

Il brasiliano può considerarsi pienamente recuperato per la gara contro l’Empoli. C’è da capire come Inzaghi deciderà di ridisegnare la propria difesa senza i centrali. Un’ipotesi è il possibile spostamento di Bastoni al centro e l’utilizzo proprio di Carlos Augusto come centrale di sinistra.