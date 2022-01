Inter-Empoli, Marotta: “Dybala? Vogliamo esserci. Monitoriamo i talenti italiani”

Le parole dell'amministratore delegato nerazzurro

SCAMACCA - "Scamacca e Frattesi? Rinnovo innanzitutto i complimenti a Carnevali per il lavoro con i giovani. È normale che l'Inter li guardi con attenzione: tutti noi lavoriamo per migliorare la rosa, con un attenzione particolare al Made in Italy (spesso sottovalutato). Siamo sulla strada buona per creare uno zoccolo duro".