GdS – L’Inter sembra essere Eriksen-dipendente: il suo pensiero in mezzo al campo è fondamentale

Christian Eriksen sembra essere sempre più a suo agio nell’Inter targata Antonio Conte. Nella partita di ieri contro il Torino, il danese è subentrato al posto di Gagliardini e, come nella partita contro l’Atalanta, il suo contributo è stato decisivo per sbloccare il risultato. Il centrocampista ha alzato il tasso tecnico in mezzo al campo grazie alla sua qualità, permettendo così ai suoi compagni di abbattere il muto granata.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, contro l’Atalanta il gol di Skriniar era arrivato su un corner di Eriksen appena entrato, ieri la trama si è ripetuta. Si comincia a notare una certa Eriksen-dipendenza, come se una squadra tanto massiccia non potesse fare a meno del pensiero aritmetico del danese. L’Inter si tiene stretto il suo gioiello e basti pensare che nel mercato di gennaio era in cima nella lista dei partenti.

