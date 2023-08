Verso Inter-Fiorentina: le condizioni di Mkhitaryan e Acerbi

Squadra che vince non si cambia. Ma a volte tocca farlo per forza. In vista della partita con la Fiorentina di domenica sera, in programma alle 18:30, Inzaghi potrebbe dover effettuare almeno una modifica all’undici titolare che ha battuto Monza e Cagliari nelle prime due giornate.

Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, andranno valutate le condizioni di Mkhitaryan, uscito malconcio nel match contro i sardi per una botta al ginocchio. Ieri l’armeno ha svolto solo un leggero lavoro di scarico, ma l’allenamento di questa mattina potrebbe dire qualcosa di più sul suo stato fisico. In caso di forfait, è pronto Frattesi, che potrebbe fare il suo esordio dal primo minuto.

Per quanto riguarda invece la difesa, Acerbi è ancora alle prese con il problema al soleo e continua a lavorare a parte rispetto al resto del gruppo. Tuttavia, per domenica il centrale azzurro punta almeno alla convocazione. Ad ogni modo, al centro della retroguardia dovrebbe essere confermato De Vrij, autore di un ottimo inizio di stagione.