Un ultimo botto di mercato. È quello che potrebbe avvenire in casa Inter durante le ore finali della sessione estiva. Come raccontato in un pezzo di questa mattina, Marotta e Ausilio potrebbero sparare ancora un colpo e regalare a Inzaghi il dodicesimo innesto. In particolare, si valuta l’inserimento di un centrocampista: i due talenti del Salisburgo, Gourna-Douath e Kjaergaard, sarebbero gli ultimi due profili valutati dalla dirigenza, ma anche una soluzione interna – Agoumé – potrebbe fare al caso del tecnico.

A riportare la notizia è il giornalista Alfredo Pedullà, che racconta come l’eventuale trattativa per un nuovo acquisto sarebbe slegata da Stefano Sensi. Anzi, la mezzala italiana sembrerebbe destinata a rimanere a Milano, a prescindere. Il primo nome della lista è invece Lucas Gourna-Douath, francese classe 2003, muscolare e potente; il secondo Maurits Kjaergaard, 2002 di 192 centimetri con caratteristiche diverse rispetto al compagno di squadra. La valutazione dei due giovani del Salisburgo si aggira tra i 12 e i 15 milioni.

Invece Tuttosport ipotizza uno scenario differente: la possibile permanenza in nerazzurro di Lucien Agoumé. Il giovane francese è stato sul piede di partenza per tutta l’estate, la settimana scorsa è stato accostato all’Almeria, ma domenica è salito con il resto della squadra sull’aereo diretto a Cagliari: nella partita con i rossoblù il classe 2002 non è sceso in campo, ma la sua convocazione potrebbe rappresentare un indizio importante. Anche perché Agoumé incarna alla perfezione il profilo voluto da Inzaghi per rinforzare la mediana: alto (185cm), fisico e ben strutturato. Un centrocampista con caratteristiche diverse rispetto agli altri sei della rosa nerazzurra. E, perché no, un jolly in più su cui fare affidamento.