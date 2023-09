Tutto pronto a San Siro per Inter-Fiorentina, 3a giornata di Serie A 2023/2024, ultima gara prima della sosta per le nazionali. I nerazzurri cercano una vittoria per raggiungere nuovamente il Milan a pari punti, in vista del Derby del prossimo turno. Al contrario, con una vittoria i toscani scavalcherebbero proprio i nerazzurri.

Inzaghi conferma l’undici visto nelle prime due giornate, con i nuovi acquisti Pavard e Klaassen pronti a subentrare dalla panchina. In attacco sarà ancora la coppia Lautaro Martinez–Thuram a guidare l’Inter verso la vittoria.

Italiano, invece, si presenta con un paio di cambi rispetto alle ipotesi della vigilia: c’è Christensen tra i pali e Dodo sulla destra. Solo panchina per Terracciano e Kayode. In attacco ci sarà Beltran, alle spalle di Nico Gonzalez, Bonaventura e Kouamé.

Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Fiorentina: