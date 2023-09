L’Inter stravince 4-0 contro la Fiorentina, grazie a una prestazione eccezionale, nel segno di Thuram e Lautaro Martinez. Il francese mette lo zampino in tre gol (rete, assist e un rigore procurato), mentre il Toro sigla la seconda doppietta stagionale. La terza rete, dal dischetto, è di Calhanoglu.

Ecco le pagelle di Passione Inter.

SOMMER 6 – Nessun intervento importante nel primo tempo e anche l’avvio di ripresa è abbastanza inoperoso. Poi Sottil lo impensierisce due volte, ma chiude la porta dell’Inter.

DARMIAN 6.5 – Solido su Gonzalez e Kouamé in avvio. Probabilmente è il meno appariscente dei tre di difesa, ma è sempre attento quando c’è bisogno di lui. Soprattutto con un paio di chiusure nel secondo tempo.

DE VRIJ 7 – Ingaggia con sicurezza il duello contro Beltran. Primo tempo di grande personalità, che ricorda il De Vrij dei vecchi tempi. Nessun problema anche con Nzola. Bellissima chiusura in scivolata su Nico Gonzalez, in avvio di ripresa.

BASTONI 6.5 – Avvio più prudente rispetto alla gara contro il Cagliari, ma la prima volta che si sgancia per poco produce un assist. Poi si mette anche in proprio con una bella conclusione dal limite dell’area.

DUMFRIES 6.5 – Molto attivo nei primi minuti di gara, anche se un po’ arruffone. La sua presenza sulla fascia dà sempre la sensazione di poter creare qualche pericolo. Colpisce il palo in avvio di ripresa. In generale, conferma i segnali positivi di questo avvio di stagione. Dal 70′ CUADRADO 7 – Entra e serve subito un ottimo assist a Lautaro.

BARELLA 6.5 – Corre come al solito, ma non sempre nel modo giusto. Cresce con il passare dei minuti, ma da un giocatore come lui ci si aspetta sempre qualcosa in più. Cresce in avvio di ripresa e dà il via all’azione del 2-0. Dal 59′ FRATTESI 6.5 – Entra bene, con tanta voglia di fare.

CALHANOGLU 7 – Subito padrone tecnico della gara. Chiama Christensen al grande intervento con un bel calcio di punizione. L’azione del rigore nasce da un suo bel recupero a centrocampo. Realizza con grande freddezza dagli undici metri per il 3-0. Dal 78′ ASLLANI – Esordio stagionale, dopo alcuni giorni in cui sembrava anche poter partire.

MKHITARYAN 6.5 – Si muove tanto, anche se è meno centrale e pimpante rispetto ad altre partite. Meglio nel secondo tempo, con tanto filtro a centrocampo che risulta sempre molto utile, contro le transizioni offensive della Fiorentina.

DIMARCO 7 – Galoppa bene sulla fascia, ma gli manca un po’ di precisione. Poi corregge il tiro e calibra un cross perfetto per Thuram. Bellissimo il recupero che permette a Barella di avviare il contropiede del 2-0. Dal 70′ CARLOS AUGUSTO 6 – Entra con la gara in ghiaccio.

THURAM 8 – Subito alcuni colpi di gran classe per liberare i compagni. Si scalda con un tiro dal limite e poi trova il gol del vantaggio di testa. L’assist per il 2-0 di Lautaro è pezzo di tecnica pregevole. Si procura anche il rigore del 3-0, con un gran guizzo. Se avesse trovato la doppietta, e le occasioni le ha avute, il voto sarebbe stato anche più alto. Dal 70′ ARNAUTOVIC 6 – Ha voglia di incidere, ma la gara è già archiviata quando entra in campo.

LAUTARO MARTINEZ 8 – L’azione del gol nasce da una sua feroce riaggressione. Lievita tecnicamente con il passare dei minuti. Flirta con il gol nei primi minuti del secondo tempo, per poi trovare la rete numero 4 in 3 partite. Sigla la doppietta con un gol eccezionale, da bomber vero.

INZAGHI 7.5 – Avvio di gara attento, senza correre particolari rischi, fino al vantaggio che sblocca la gara. Poi sfiora il raddoppio in un paio di occasioni, senza soffrire particolarmente. L’avvio di ripresa è eccezionale, con i gol del 2-0 e del 3-0, in rapida successione, a mettere in ghiaccio il risultato.