Inter-Fiorentina, le PAGELLE: Dumfries la luce nel buio nerazzurro

I voti dei nerazzurri

D'AMBROSIO 6 - C'è poco da fare: quando è chiamato al dovere, difficilmente sbaglia. Non una partita meravigliosa, ma fa quello che serve.

SKRINIAR 6 - Non la migliore prestazione della sua stagione: sbaglia qualche passaggio di troppo. In difesa è il solito: mura e lotta.

BASTONI 6 - Troppo molle in difesa sul gol della Fiorentina: lascia un buco nella difesa nerazzurra. Ma il recupero su Nico Gonzalez, senza essere ammonito (era diffidato), è da applausi e salva l'Inter. (80' DIMARCO S.V. )

DUMFRIES 7,5 - Due ottime cavalcate in profondità che potevano portare a qualcosa di pericoloso. Nel secondo tempo ci mette la testa e riaccende l'Inter e San Siro. Fa l'attaccante, il centrocampista e il difensore: fa tutto.

BARELLA 5 - Sbaglia un paio di passaggi nel primo tempo, non riesce a strappare. Spara alto al rientro dall'intervallo e, subito dopo, si perde Torreira sul momentaneo 0-1. Nel finale, cicca una conclusione in area di rigore della Fiorentina.

CALHANOGLU 5 - Non gioca nella sua posizione naturale ma è timido e inconsistente. Un paio di filtranti di livello ma niente di più. In fase di impostazione è da bocciare.

VIDAL 6 - Spreca due grandi occasioni ma, fin dal primo minuto, è tra i pochi a metterci qualcosa in più anche senza essere sempre perfetto. (90' CAICEDO S.V. )

PERISIC 6 - Sul vantaggio della Fiorentina crea caos con una serie di errori. Manca il suo piglio in fase offensiva, ma poi fa l'assist per il pareggio. Da lì sembra essere un altro Perisic. (80' GOSENS S.V. )

DZEKO 5,5 - Bravissimo ad avventarsi su un pallone che sembrava perso, la grande parata di Terracciano gli nega il gol. In attacco però fa troppo poco. (74' CORREA 6 - Illumina, per un attimo, con una progressione in area di rigore viola.)