FOTO – Inter-Frosinone, CLAMOROSO rigore NEGATO a Mkhitaryan!

Episodio molto controverso nel primo tempo di Inter-Frosinone, quando il risultato era ancora sullo 0-0. Ai nerazzurri, infatti, è stato negato un rigore netto per un evidente fallo su Mkhitaryan di Lirola, non sanzionato dall’arbitro Dionisi.

A stupire, inoltre, è stata la deicisione del VAR, che dopo un check con il pallone ancora in gioco ha deciso di non richiamare l’arbitro al monitor per rivedere l’episodio.

Di seguito un’immagine abbastanza chiara del contatto falloso: