Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di DAZN, a pochi minuti da Inter-Frosinone, per commentare l’imminente impegno in Serie A dei nerazzurri.

Queste le sue parole:

CRESCITA – “Sicuramente è un Inter che sta crescendo rispetto a qualche anno fa. Abbiamo acquisito una mentalità vincente più forte e gestiamo meglio le partite. Questo grazie all’esperienza acquisita, passando da una competizione all’altra”.

SOCIETÀ – “Il compito della società è supportare la parte tecnica nella loro attività. Noi non dobbiamo concedere alibi, ma dobbiamo far sì che valorizzino le proprie capacità. Lo stanno facendo nel migliore dei modi. La nostra è una protezione a dei professionisti, che sanno fare il loro lavoro e che crescono nella mentalità vincente”.

JUVENTUS – “Anche nella Juventus c’è continuità. Il Napoli è in difficoltà, ma c’è stato. La Juventus è favorita perché può pianificare meglio la settimana e dal punto di vista psicofisico è in vantaggio. Non è un alibi per noi, ma uno stimolo. Possiamo creare un campionato avvincente”.

CARATTERISTICA MIGLIORE – “Mi piace di più che questa squadra sa soffrire. Nulla ci viene regalato e lo sanno. Ci sono partite che porti a casa con sofferenza er abnegazione. E ancora dobbiamo migliorare perché abbiamo perso dei punti con squadre non di prima fascia. Dobbiamo guardare avanti con ottimismo, ma migliorando”.

RINNOVO LAUTARO – “Del rinnovo del contratto ne stiamo parlando, ma con tranquillità perché sono dinamiche da gestire nel corso della stagione. Però quando c’è unione di intenti è tutto più facile”.